Po wpadce Graneruda "Polska płonie"? Norweskie media aż huczą

Wtorkowe kwalifikacje do konkursu 71. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku zakończyły się triumfem Dawida Kubackiego. Dopiero 13. miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej, Halvor Egner Granerud, co w jego ojczyźnie przyjęte zostało jako wpadka. Co ciekawe, norweskie media wzięły pod lupę reakcje... naszych mediów i trenera, Thomasa Thurnbichlera. "Polska płonie" - pisze "Dagbladet".