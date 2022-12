"W piątek w fińskiej saunie powiedziałem kolegom z drużyny, że w nowym roku nie będzie już skoków w moim życiu i zaplanowałem, że dwa konkursy w Ruce będą moimi ostatnimi. Jeden wygrałem, a w drugim byłem trzeci, a teraz jadę na TCS. To niesamowite " - powiedział Fannemel.

Skoki narciarskie. Anders Fannemel był rekordzistą świata w długości lotu, a potem przedskoczkiem

"Na skoczni, na której tak niedawno byłem najlepszy, zostałem zredukowany do funkcji przedskoczka i było to bardzo trudne psychiczne przeżycie, tak jakby była to kolejna operacja" - podkreślił 30-letni Norweg.