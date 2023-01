Oznaka wielkiej formy Kamila Stocha

Kiedy Stoch tak mocno spóźnia skoki i jeszcze z tego odlatuje, to jest to oznaka, że wraca do wielkiej formy. To cieszy w kontekście zbliżających się konkursów Pucharu Świata w Zakopanem (13-15 stycznia) i mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy (21 lutego - 5 marca).