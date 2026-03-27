Po locie Polaka taki komunikat, skakania nie będzie. Pogoda wygrała

W czwartek rozpoczął się ostatni weekend sezonu 2025/2026 w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Najlepszych zawodników klasycznie na zakończenie cyklu gości Planica. Warunki w Słowenii są jednak gorsze niż zakładano. W trakcie kwalifikacji oraz treningu intensywnie padał śnieg, a do tego mocno wiało.

Mimo to organizatorom udało się przeprowadzić zaplanowane serię. Kwalifikacje nie przebiegły po myśli "Biało-Czerwonych". Sposób pięciu naszych zawodników - Dawida Kubackiego, Klemensa Joniaka, Kamila Stocha, Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczoła awans do piątkowych zmagań wywalczyła tylko ostatnia trójka.

Co ciekawe, żaden z nich nie zajął miejsca w TOP30, które gwarantuje zdobycie kolejnych pucharowych punktów. Należało oczekiwać, że lepiej zaprezentują się w piątek. Konkurs został poprzedzony serią próbną. Już z piątym numerem startowym na starcie pojawił się Aleksander Zniszczoł.

Tuż przed jego skokiem dość długo paliło się czerwone światełko, które nie pozwalało mu zasiąść na belce. Po długim oczekiwaniu 32-latek zaprezentował się nieźle i przekroczył punkt K (200 metrów). Wylądował na 202. metrze i z notą 108.4 pkt zajmować 3. lokatę.

Po zaledwie siedmiu skoczkach trening został przerwany. Na 14:10 zaplanowane zostało spotkanie jury. Wszystko ze względu na szalejący wokół obiektu wiatr.

Pogoda nie pozwoliła skakać, jury odwołuje serię próbną

Finalnie podjęto decyzję o zakończeniu serii próbnej po zaledwie siedmiu skoczkach. Swoją próbę z polskich skoczków oddał tylko Zniszczoł. Wedle wstępnych planów organizatorów konkurs powinien rozpocząć się o godz. 15:00. Relację tekstową "na żywo" z tych zmagań będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

