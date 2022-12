Po konkursie Horngacher dopadł do Żyły. Tajemnicza wypowiedź skoczka

Doskonały występ naszych skoczków w Oberstdorfie . Piotr Żyła był 2., a Dawid Kubacki 3., co oznacza, że to "Biało-Czerwoni" zdominowali podium na niemieckiej skoczni. Musieli uznać wyższość tylko jednego zawodnika - Halvora Egnera Graneruda . Wcześniej świętowali w swoim gronie i udowodnili, że w kadrze panuje świetna atmosfera. Do stojących w centrum wydarzeń "Wewióra" i "Mustafy" podbiegł Kamil Stoch , który na oczach kibiców i kamer pogratulował kolegom.

To nie koniec miłych gestów. Po konkursie w ramach inauguracji 71. Turnieju Czterech Skoczni do Żyły podszedł także Stefan Horngacher. To pewien "smaczek", wszak Austriak swego czasu był trenerem Polaków. Z kadrą rozstał się w 2019 roku, by przejąć... reprezentację Niemiec. O czym rozmawiał z Piotrem?