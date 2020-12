Od dziesięciu lat Kamil Stoch nie przestaje zwyciężać. 2020 też był dla niego dobry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Zmarzlik o nominacjach w 86. Plebiscycie PS (Polsat Sport). wideo Polsat Sport

Jeśli miarą sportowego mistrzostwa jest umiejętność długiego utrzymywania się na szczycie, to Kamil Stoch stanowi wzór. Mijają kolejne lata, a skoczek z Zębu jest wśród najlepszych.

Reklama

Na razie nie zamierza kończyć kariery, ale już teraz jest jednym z najlepszych w historii skoków narciarskich. Gdy w styczniu tego roku wygrał w Zakopanem, został pierwszym w dziejach, który zwyciężał w dziesięciu latach kalendarzowych z rzędu. Nikt nigdy czegoś podobnego nie dokonał!

Po drodze do przedwczesnego końca sezonu (z wiadomych powodów) był jeszcze na trzecim stopniu podium w Willingen i wygrał w Lillehammer. Triumfował też dzięki temu w skróconym turnieju Raw Air, a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata był piąty.

Oddaj głos na swojego faworyta w w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2020 Roku TUTAJ .

15 kandydatów w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego do tytułu Najlepszego Sportowca 2020 Roku:

1. Jan Błachowicz (MMA)

2. Jan-Krzysztof Duda (szachy)

3. Magomedmurad Gadżijew (zapasy)

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)

5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

6. Michał Kwiatkowski (kolarstwo)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Natalia Maliszewska (short-track)

10. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

11. Kamil Stoch (skoki narciarskie)

12. Iga Świątek (tenis)

13. Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka)

14. Katarzyna Wasick (pływanie)

15. Bartosz Zmarzlik (żużel)

Oddaj głos na swojego faworyta w w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2020 Roku TUTAJ .

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!

Zdjęcie Kamil Stoch / Fot. Marek Dybas/REPORTER / East News

-----------------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij