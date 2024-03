Planica dawno nie wiedziała takich scen. Sandro Pertile zabrał głos

Jest kilka czynników, które miały na to wpływ. Po pierwsze: narty są coraz bardziej przystosowane do latania, a nie do jeżdżenia, są coraz lżejsze. Po drugie: coraz częściej widzimy, że po wylądowaniu zawodnicy są zbyt wyluzowani i wydaje im się, że to już koniec. Skok kończy się jednak dopiero po przekroczeniu bramki wyjściowej na dole. Do tego wszyscy walczą o jak najlepszą odległość.