Plaga dyskwalifikacji skoczków narciarskich. "Wypicie kawy robi różnicę"

Jakub Kot o dyskwalifikacjach skoczków. "Już inne ułożenie brzucha robi różnicę"

- Zawodnicy uczą się, jak stawać do tych pomiarów, ale pamiętajmy, że kombinezon jest trochę ruchomy. Czasami lekko za mocno się opuści albo skoczek nie ustawi się tak jak powinien i już będzie tego centymetra czy dwóch brakować. Gdy rano jesz śniadanie i pijesz kawę, to brzuch inaczej wygląda niż wtedy, gdy jesteś po treningu czy po zawodach i nie zdążysz jeszcze napić się wody. Nieco inaczej ułożysz brzuch, wypijesz za dużo albo ciut za mało wody i z tego robi się różnica - powiedział ekspert Eurosportu.

- Jeśli chcesz wygrywać, to trzeba działać na limicie. Wszyscy najlepsi tak postępują. Należy to ryzyko dyskwalifikacji wkalkulować. Przepis jest przepisem i nawet jeśli brakuje tylko centymetra, to trzeba to po prostu zaakceptować - dodał 32-latek.