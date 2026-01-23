Piotr Żyła powrócił do rywalizacji w skokach narciarskich po raz pierwszy od Turnieju Czterech Skoczni. W połowie tej imprezy został wycofany i skupił się na treningu.

To mu posłużyło. W mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie prezentuje się zdecydowanie najlepiej z grona polskich skoczków, ale wciąż nie jest to walka o czołowe lokaty.

Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Powiedziałem sobie: koniec"

Żyła po pierwszym dniu MŚ w lotach zajmuje 16. miejsce. W drugiej serii w końcu oddał taki skok, na jaki czekaliśmy. To był 12. wynik, który pozwolił mu awansować z 18. na 16. pozycję. Widać było, jak wiślanina ucieszyła próba na 206,5 metra.

- To był taki skok z d... - śmiał się, dodając: - Mam teraz w sobie bardzo dużo luzu, ale ciężko na to pracuję.

- Nie ukrywam, że w drugiej serii było dziwnie na górze skoczni. Nie było się do kogo odezwać. Smutno było trochę. Co zrobić. Tak jest teraz, ale trzeba być cierpliwym i pracować, bo co nam zostało - mówił.

39-latek podkreślił trudne warunki, w jakich przyszło mu skakać w drugiej serii.

- W tym skoku pojawiła się przynajmniej już jakaś energia. Ona poszła z tego luzu. Wszyscy wiemy, że stać nas na dużo lepsze skoki, ale coś nam nie idzie. Trzeba zatem się cieszyć z każdego dobrego skoku - powiedział Żyła.

- Przyjechałem sobie polatać i pocieszyć się skokami narciarskimi, a przy tym dobrze się bawić - dodał.

Zapytany o to, kiedy złapał luz, który tak jest potrzebny w skokach, odparł:

Zdałem sobie sprawę z tego, że znowu przegrałem sam ze sobą. Próbowałem jeszcze walczyć o konkurs w Zakopanem, ale w pewnym momencie pomyślałem: po co mi to? Przestałem się spinać i kombinować na siłę. Powiedziałem sobie: koniec. Zacząłem po prostu czerpać radość ze skoków, bo to zawsze sprawiało mi przyjemność. Testowałem jeszcze trochę sprzęt. Zacząłem luźno puszczać kolejne skoki treningowe i wtedy zrozumiałem, że sprzęt mam dobry, tylko skoki nie były dobre. Na zgrupowaniu w Zakopanem przed MŚ w lotach już zaczęło to lecieć. Oddałem naprawdę dwa bardzo soczyste skoki. Chciałbym w Oberstdorfie oddać choć jeden taki, jak na Wielkiej Krokwi.

Żyła przyznał, że w skokach kluczowym elementem jest głowa. Ona - jak mówił - robi największą różnicę.

- I nad tym ostatnio pracowałem - zakończył.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła IMAGO/Dominik Berchtold Newspix.pl

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP