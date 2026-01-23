Piotr Żyła został wycofany i teraz jest najlepszy z Polaków. "Powiedziałem sobie: koniec"
W mistrzostwach świata w lotach narciarskich został nam już tylko Piotr Żyła. 39-latek ratuje honor polskiej drużyny, bo jako jedyny będzie skakał drugiego dnia imprezy. Po pierwszym zajmuje 16. miejsce. Widać, że odzyskał dawny luz. Opowiedział, jak to tego doszło.
Piotr Żyła powrócił do rywalizacji w skokach narciarskich po raz pierwszy od Turnieju Czterech Skoczni. W połowie tej imprezy został wycofany i skupił się na treningu.
To mu posłużyło. W mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie prezentuje się zdecydowanie najlepiej z grona polskich skoczków, ale wciąż nie jest to walka o czołowe lokaty.
"Powiedziałem sobie: koniec"
Żyła po pierwszym dniu MŚ w lotach zajmuje 16. miejsce. W drugiej serii w końcu oddał taki skok, na jaki czekaliśmy. To był 12. wynik, który pozwolił mu awansować z 18. na 16. pozycję. Widać było, jak wiślanina ucieszyła próba na 206,5 metra.
- To był taki skok z d... - śmiał się, dodając: - Mam teraz w sobie bardzo dużo luzu, ale ciężko na to pracuję.
- Nie ukrywam, że w drugiej serii było dziwnie na górze skoczni. Nie było się do kogo odezwać. Smutno było trochę. Co zrobić. Tak jest teraz, ale trzeba być cierpliwym i pracować, bo co nam zostało - mówił.
39-latek podkreślił trudne warunki, w jakich przyszło mu skakać w drugiej serii.
- W tym skoku pojawiła się przynajmniej już jakaś energia. Ona poszła z tego luzu. Wszyscy wiemy, że stać nas na dużo lepsze skoki, ale coś nam nie idzie. Trzeba zatem się cieszyć z każdego dobrego skoku - powiedział Żyła.
- Przyjechałem sobie polatać i pocieszyć się skokami narciarskimi, a przy tym dobrze się bawić - dodał.
Zapytany o to, kiedy złapał luz, który tak jest potrzebny w skokach, odparł:
Zdałem sobie sprawę z tego, że znowu przegrałem sam ze sobą. Próbowałem jeszcze walczyć o konkurs w Zakopanem, ale w pewnym momencie pomyślałem: po co mi to? Przestałem się spinać i kombinować na siłę. Powiedziałem sobie: koniec. Zacząłem po prostu czerpać radość ze skoków, bo to zawsze sprawiało mi przyjemność. Testowałem jeszcze trochę sprzęt. Zacząłem luźno puszczać kolejne skoki treningowe i wtedy zrozumiałem, że sprzęt mam dobry, tylko skoki nie były dobre. Na zgrupowaniu w Zakopanem przed MŚ w lotach już zaczęło to lecieć. Oddałem naprawdę dwa bardzo soczyste skoki. Chciałbym w Oberstdorfie oddać choć jeden taki, jak na Wielkiej Krokwi.
Żyła przyznał, że w skokach kluczowym elementem jest głowa. Ona - jak mówił - robi największą różnicę.
- I nad tym ostatnio pracowałem - zakończył.
Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport