Piotr Żyła był na trzech kolejnych zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi, Pjongczangu i Pekinie. W Korei Południowej nie wystąpił jednak w żadnym konkursie. Teraz w ogóle nie dostanie szansy na start, bo Maciej Maciusiak, trener kadry, na igrzyska powołał: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska.

- Sam sobie jestem winny - przyznał bez ogródek 39-latek, który ma na koncie siedem medali mistrzostw świata, ale żadnego z igrzysk.

Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Żyła: sam jestem sobie winny

Żyła mówił, że już na Turnieju Czterech Skoczni wiedział, że igrzyska odjeżdżają. Tam - jak mówił - zaczęło się źle dziać.

Po raz kolejny popełniłem te same błędy i po raz kolejny przegrałem sam ze sobą. Nadal będę jednak walczył. Znowu czuję chęci do skoków. Cieszę się znowu tym, co robię. Szkoda, że to wszystko mnie trochę jednak przerosło

W Wiśle nasz skoczek zajął siódme miejsce i znowu uwierzył, że może pojechać na igrzyska.

- I to był chyba błąd. Wiem, że potrafię dobrze skakać, ale pokazałem to tylko raz - w Wiśle. Takie są skoki. Szczególnie w moim wykonaniu. Nie zawsze jestem w stanie poradzić sobie sam ze sobą. Zaczynam jednak znowu fajnie pracować i to mnie cieszy - powiedział 39-latek.

Piotr Żyła został rekordzistą. Tego wyczynu długo nikt nie pobije

W czwartek Żyła przebrnął kwalifikacje w mistrzostwach świata w lotach i tym samym zostanie rekordzistą.

- Jakim znowu? - dopytywał.

Wiślanin zostanie oficjalnie najstarszym polskim skoczkiem w historii, który wystąpił w MŚ w lotach. Kilka dni temu Żyła skończył bowiem 39 lat. I pewnie długo i nikt nie pobije tego rekordu.

Haaa, no i dobrze. Zaś tam jakieś rekordy. Nie po to jednak się robi, ale dla adrenaliny i tych niesamowitych emocji. Tam u góry jest po prostu fajnie

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Żyła Marcin Golba AFP