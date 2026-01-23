Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Żyła został rekordzistą. Tego wyczynu długo nikt nie pobije

- Będę walczył o kolejne igrzyska, bo lubię to robić. Nieważny jest styl, ale ważna jest droga. Mam nadzieję, że za cztery lata już nie będzie obniżki formy, bo tak się dziwnie składa, że ta dopada mnie co cztery lata - śmiał się Piotr Żyła, którego zabraknie w zimowych igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy od 2014 roku. Wiślanin był pogodzony z tym faktem, a w czasie mistrzostw świata w lotach narciarskich został rekordzistą, ale nie o takie rekordy mu chodzi.

Piotr Żyła był na trzech kolejnych zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi, Pjongczangu i Pekinie. W Korei Południowej nie wystąpił jednak w żadnym konkursie. Teraz w ogóle nie dostanie szansy na start, bo Maciej Maciusiak, trener kadry, na igrzyska powołał: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska.

- Sam sobie jestem winny - przyznał bez ogródek 39-latek, który ma na koncie siedem medali mistrzostw świata, ale żadnego z igrzysk.

Piotr Żyła: sam jestem sobie winny

Żyła mówił, że już na Turnieju Czterech Skoczni wiedział, że igrzyska odjeżdżają. Tam - jak mówił - zaczęło się źle dziać.

Po raz kolejny popełniłem te same błędy i po raz kolejny przegrałem sam ze sobą. Nadal będę jednak walczył. Znowu czuję chęci do skoków. Cieszę się znowu tym, co robię. Szkoda, że to wszystko mnie trochę jednak przerosło
mówił Żyła.

W Wiśle nasz skoczek zajął siódme miejsce i znowu uwierzył, że może pojechać na igrzyska.

- I to był chyba błąd. Wiem, że potrafię dobrze skakać, ale pokazałem to tylko raz - w Wiśle. Takie są skoki. Szczególnie w moim wykonaniu. Nie zawsze jestem w stanie poradzić sobie sam ze sobą. Zaczynam jednak znowu fajnie pracować i to mnie cieszy - powiedział 39-latek.

    Piotr Żyła został rekordzistą. Tego wyczynu długo nikt nie pobije

    W czwartek Żyła przebrnął kwalifikacje w mistrzostwach świata w lotach i tym samym zostanie rekordzistą.

    - Jakim znowu? - dopytywał.

    Wiślanin zostanie oficjalnie najstarszym polskim skoczkiem w historii, który wystąpił w MŚ w lotach. Kilka dni temu Żyła skończył bowiem 39 lat. I pewnie długo i nikt nie pobije tego rekordu.

    Haaa, no i dobrze. Zaś tam jakieś rekordy. Nie po to jednak się robi, ale dla adrenaliny i tych niesamowitych emocji. Tam u góry jest po prostu fajnie
    cieszył się nasz skoczek.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

