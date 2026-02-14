Piotr Żyła zobaczył Tomasiaka i nie wytrzymał. Wybuchowa reakcja

Brązowy medal Tomasiaka to ogromne zaskoczenie, tym bardziej biorąc pod uwagę stan, w jakim w ostatnich miesiącach znajdowały się polskie skoki. 19-latek godnie przejął jednak pałeczkę po wielkich mistrzach i na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu.

Kacper Tomasiak z brązowym medalem igrzysk olimpijskich

Cóż to był za wieczór dla polskich kibiców skoków narciarskich. Kacper Tomasiak po raz drugi w trakcie tych igrzysk zdobył medal, tym razem w kolorze brązowym. Dwukrotnie już kończył pierwszą serię na czwartym miejscu, a w drugiej wspinał się na podium.

Świetne występy Polaka zostały dostrzeżone przez polityków - od razu napisali na portalu X m.in. minister sportu, Jakub Rutnicki, premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Po czasie przyszły też gratulacje od kolegów.

Piotr Żyła zareagował na sukces Tomasiaka

Piotr Żyła także nie czekał długo ze swoją radością. Postanowił okazać ją w dość oryginalny sposób - zrobił zdjęcie telewizora, na którym widać było Kacpra Tomasiaka trzymającego brązowy medal po zejściu z podium. Podpis był krótki, ale doskonale oddawał nastroje Polaków.

"Gigant" - napisał Żyła, dodając emotikony medali, srebrnego i brązowego oraz innych, które pokazywały, że czas na świętowanie. Tym razem skoczka nie mogło być przy sukcesie kolegi ze względu na zawody Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie, które w sobotę się jednak nie odbyły.

Rozwiń

Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal. Donald Tusk i Karol Nawrocki ruszyli z gratulacjami Michaela STACHE & Petras Malukas & Anne-Christine POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Najpierw medal, potem randka. Władimir Semirunnij spotkał się z ukochaną Polsat Sport