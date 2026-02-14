Piotr Żyła zobaczył Tomasiaka i nie wytrzymał. Wybuchowa reakcja
Kacper Tomasiak z dwoma medalami igrzysk olimpijskich. Wielki sukces 19-latka nie przeszedł niezauważony. Najpierw gratulowali mu minister sportu, premier i prezydent, a potem nie zabrakło żywiołowych reakcji jego kolegów ze skoczni. Piotr Żyła postanowił zaskoczyć. Wystarczyło mu jedno słowo, by oddać to, czego dokonał młody reprezentant Polski.
Brązowy medal Tomasiaka to ogromne zaskoczenie, tym bardziej biorąc pod uwagę stan, w jakim w ostatnich miesiącach znajdowały się polskie skoki. 19-latek godnie przejął jednak pałeczkę po wielkich mistrzach i na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu.
Kacper Tomasiak z brązowym medalem igrzysk olimpijskich
Cóż to był za wieczór dla polskich kibiców skoków narciarskich. Kacper Tomasiak po raz drugi w trakcie tych igrzysk zdobył medal, tym razem w kolorze brązowym. Dwukrotnie już kończył pierwszą serię na czwartym miejscu, a w drugiej wspinał się na podium.
Świetne występy Polaka zostały dostrzeżone przez polityków - od razu napisali na portalu X m.in. minister sportu, Jakub Rutnicki, premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Po czasie przyszły też gratulacje od kolegów.
Piotr Żyła zareagował na sukces Tomasiaka
Piotr Żyła także nie czekał długo ze swoją radością. Postanowił okazać ją w dość oryginalny sposób - zrobił zdjęcie telewizora, na którym widać było Kacpra Tomasiaka trzymającego brązowy medal po zejściu z podium. Podpis był krótki, ale doskonale oddawał nastroje Polaków.
"Gigant" - napisał Żyła, dodając emotikony medali, srebrnego i brązowego oraz innych, które pokazywały, że czas na świętowanie. Tym razem skoczka nie mogło być przy sukcesie kolegi ze względu na zawody Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie, które w sobotę się jednak nie odbyły.