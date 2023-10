Piotr Żyła znowu zaskoczył. Co za słowa o przygotowaniach do zimy

Skoki narciarskie. Piotr Żyła: to było dziwne lato

Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków, przyznał w rozmowie z nami, że zmodyfikował nieco plan przygotowań do najbliższej zimy. Postawił na większą pracę na siłowni, co ma przynieść efekty zimą. Przez to pojawiły się u zawodników pewne problemy z techniką, ale do zimy jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, by ten element doszlifować.