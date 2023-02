O tym, czego Piotr Żyła dokonał w Planicy powiedziano i napisano już wiele. Zdobycie złotego medalu po awansie z zajmowanego po pierwszej serii, 13. miejsca to wyczyn nie lada. Cios, jaki wyprowadził w finale Polak był jednak piorunujący. Skoczył aż 105 metrów, ustanawiając nowy rekord obiektu i odbierając go... Ukraińcowi, Jewhenowi Marusiakowi, który ustanowił go ledwie kilkanaście minut wcześniej.