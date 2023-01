Po konkursie cała polska kadra zebrała się w miejscu ceremonii dekoracyjnej. Drobne kłopoty z dołączeniem do zespołu mieli Stoch i Żyła, ponieważ chwilę wcześniej udzielali wywiadów i byli oddzieleni od wybiegu dość wysokimi bandami reklamowymi. Oboje sprawnie pokonali przeszkodę, a Piotr przy tej okazji dał niezłe show . Najpierw wskoczył na przewyższenie, a później... oddał skok i wylądował telemarkiem , co spotkało się z aplauzem i uznaniem publiczności.

Na tym jednak się nie skończyło. Już po wręczeniu nagród i odegraniu norweskiego hymnu, Polacy ustawili się do wspólnego zdjęcia. I tu znów "Wewiór" wpadł na oryginalny pomysł . Wskoczył na bandę i właśnie z takiej pozycji zapozował do fotografii. A równowagę starał się łapać, chwytając się nart Dawida Kubackiego .

Piotr Żyła szczerze po konkursie w Ga-Pa: "Drugi skok był spóźniony"

Pokonkursowy telemark był bezbłędny, ale podczas zawodów Piotr Żyła uchybień się nie ustrzegł, co zresztą sam przyznał. "Pierwszy skok był fajny, naprawdę podobał mi się. Drugi był spóźniony tam gdzieś spadło mi z progu. Jak na początku popełni się błędy to później się ciągną. Mam znowu lepszą motywację do tego, żeby te skoki były lepsze, więc jest nad czym pracować" - powiedział w strefie mieszanej dla mediów w Ga-Pa. Zauważał również, że wzrosła przewaga Halvora Egnera Graneruda. "Skacze rewelacyjnie. Myślę, że mi już ciężko będzie walczyć, ale Dawid, mam nadzieję, poradzi sobie, bo stać go, żeby wygrać ten turniej" - ocenił.