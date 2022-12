Piotr Żyła w kwalifikacjach do konkursu w Ga-Pa zajął wysokie czwarte miejsce. Spisał się zdecydowanie lepiej niż podczas sesji treningowych. "Może nie jest to jeszcze pełen ogień, ale ogień" - wyjaśniał. Zdradził też plany na sylwestra. Okazuje się, że on i pozostali nasi kadrowicze spędzą go spokojnie. I, co niektórych może zaskoczyć, być może nie wytrwają nawet do północy. Nic dziwnego, wszak rano muszą być wypoczęci i gotowi do zawodów głównych.