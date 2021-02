Nie tylko samymi skokami narciarskimi żyje Piotr Żyła. Jeden z najlepszych zawodników reprezentacji Polski właśnie jest w trakcie budowania swojego nowego "gniazdka", czym nie omieszkał pochwalić się w mediach społecznościowych.

Na skoczniach narciarskich Piotr Żyła od kilku sezonów cały czas przeżywa drugą młodość. 34-latek należy do czołowych zawodników naszej kadry, jest jej wiodącą postacią i praktycznie nie obniża lotów.



W parze z wynikami znów odzyskał swoje absolutnie nie do skopiowania poczucie humoru i przy okazji każdej wypowiedzi śmieje się, dowcipkuje i wymyśla określenia, na które nikt inny by nie wpadł.



Po głośnym rozstaniu z żoną "Wewiór" układa sobie także na nowo życie osobiste. I wygląda na to, że z nową ukochaną zamieszka w nowym domu, którego budową pochwalił się w mediach społecznościowych.

Skoczek zamieścił kilka zdjęć, na których pozuje wprawdzie w dresie, ale nie brakuje mu narzędzi, jak choćby wiertarki. Bryła domu już stoi, a na ukończeniu jest dach, na którym na razie znajdują się zamontowane krokwie.



Po wyrazie twarzy Żyły widać, że nowa posiadłość daje mu wiele radości.



