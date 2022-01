Reprezentacja Polski przeżywa w ostatnim czasie bardzo trudny okres. Kontuzjowany jest Kamil Stoch, a z powodu zakażenia koronawirusem w konkursach Pucharu Świata w Zakopanem nie startował Dawid Kubacki. Osobną kwestią jest również przeciętna postawa "Biało-Czerwonych" w całym sezonie.



Skoki narciarskie. Piotr Żyła zakażony koronawirusem

Teraz na kadrę Michala Doleżala spadł kolejny cios. Polski Związek Narciarski za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Piotr Żyła uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19.

"Wewiór", aktualny mistrz świata, który jest również w kadrze na igrzyska w Pekinie, miał, podobnie jak pozostali powołani odpuścić rywalizację w PŚ w Titisee-Neustadt, by lepiej przygotować się do występu w Chinach.



Kadra do "Kraju Środka" ma wylecieć 31 stycznia. By móc zostać wpuszczonym tamże, Polak potrzebuje kilku negatywnych wyników testów, z których pierwszy musi zostać wykonany pięć dni przed odlotem - czyli pierwszy wynik negatywny musiałby zostać uzyskany 26 stycznia.



