Piotr Żyła drugi w kwalifikacjach. Po udanym występie zdecydował się na kąśliwy komentarz

Największe powody do radości po czwartkowych kwalifikacjach miał bez wątpienia Piotr Żyła. 37-letni skoczek podczas turnieju Raw Air w Norwegii wielokrotnie dawał bowiem do zrozumienia, że na tym etapie sezonu odczuwa zmęczenie, brak mu motywacji i nie jest pewny, czy Thomas Thurnbichler zdecyduje się powołać go na zawody w Słowenii. Po skoku na 241 metry "Wiewiór" przekonał się chyba jednak, że warto było przyjechać do Planicy. Już na samym początku rozmowy z Kacprem Merkiem z Eurosportu Żyła zdecydował się na kąśliwy komentarz pod adresem ekspertów i dziennikarzy.