Fani do Piotra Żyły: Czemu przebrałeś się za Szymona Marciniaka?

W świątecznym czasie życzenia kibicom skoków złożył Piotr Żyła, który opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z przystrojoną choinką w tle. U boku skoczka uśmiechała się do obiektywu Marcelina Ziętek, partnerka Żyły. Parze towarzyszył ich piesek i to właśnie on skradł serca fanów komentujących to zdjęcie.