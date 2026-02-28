Piotr Żyła wystrzelił wtedy jak z procy i nie dał szans rywalom. Wielkie świętowanie w Kulm

Anna Dymarczyk

To był dla wielu Polaków niezapomniany konkurs Pucharu Świata. W 2020 roku w Kulm doszło do pięknych scen, które na zawsze zapadły w pamięci polskich kibiców skoków narciarskich. Piotr Żyła stanął na najwyższym stopniu podium, a Kamil Stoch oddał najdłuższy skok w konkursie. Choć wydaje się, że taki wynik dziś byłby niemożliwy, zawsze warto być gotowym na niespodzianki.

Trzech skoczków narciarskich stoi na podium, każdy trzyma narty oraz nagrody za osiągnięcia w zawodach, za nimi widać skocznię narciarską oraz las.
Piotr Żyła na podium z Timim Zajcem i Stefanem Kraftem po Pucharze Świata w Kulm w 2020 rokuERWIN SCHERIAUAFP

W tamten weekend zrezygnowano z piątkowej części rywalizacji - ze względu na pogodę zrezygnowano z kwalifikacji i zaplanowano tylko jedną serię treningową. Już seria próbna zapowiadała, że polscy kibice będą mieć powody do radości. Żyle udało się w niej osiągnąć najdłuższy skok (233,5 metra) i zajmował trzecie miejsce, a Dawid Kubacki był czwarty i miał chętkę na walkę o podium w konkursie głównym.

Piotr Żyła był trzeci po pierwszej serii. Walka o zwycięstwo

Pierwsza seria konkursowa okazała się bardzo szczęśliwa dla Piotra Żyły. Polak, co prawda, nie powtórzył swojego wyniku z treningu, ale osiągnął bardzo dobrą odległość 225,5 metra. Przez długi czas Żyła pozostawał liderem w stawce. Dopiero później został wyprzedzony przez dwóch najlepszych skoczków klasyfikacji Pucharu Świata tamtego czasu - Karla Geigera i Stefana Krafta.

Dawid Kubacki po pierwszej serii był szósty (skoczył 226 metrów), a Kamil Stoch - dziesiąty (osiągnął 217,5 metra). Potem miało jednak dojść do sporej niespodzianki ze strony Stocha. Ostatecznie dla Polaków konkurs zakończył się bajkowo.

Piotr Żyła zwycięski, Kamil Stoch z najdłuższym skokiem

Stoch postanowił wykorzystać wietrzne warunki w Kulm i osiągnął najdalszą odległość w konkursie - 231,5 metra. W tym samym miejscu swój lot na mamucie zakończył także Marius Lindvik, wówczas drugi w Turnieju Czterech Skoczni uzdolniony norweski młodzik. Stoch zajął ostatecznie siódme miejsce, a Kubacki był dziewiąty.

Pod koniec konkursu warunki zaczęły się pogarszać, co widać było też w odległościach. Świetnie spisał się jeszcze Timi Zajc, który skoczył 225 metrów i walczył o miejsce na podium. Żyle udało się osiągnąć mniej imponujące 219,5 metra. Pozostało mu czekać na rywali.

Ci okazali się gorsi. Stefan Kraft osiągnął 214,5 metra, a Karl Geiger - 213 metrów. To oznaczało parę rzeczy - Żyła wywalczył pierwsze miejsce, drugi był znakomity w drugiej serii Zajc, a Geiger przegrał podium z Kraftem o... 0,1 punktu. Reszta jest historią.

