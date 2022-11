Piotr Żyła wypalił po PŚ w Wiśle: "Nie pamiętam tego, bo film mi się urwał"

- Szczególnie zadowolony jestem z drugiego mojego skoku. On był z mojego lepszego repertuaru. Na tę chwilę nie jestem w stanie lepiej skoczyć. Oj, jak dawno tak dobrze nie skoczyłem! - cieszył się po locie na 130,5 metra Piotr Żyła.

Chwalił decyzję FIS-u o dopuszczeniu do Pucharu Świata możliwości lądowania na igelicie.

- Prawdziwy śnieg będziemy mieć za trzy tygodnie w Kuusamo i pewnie czeka nas tam powitalny mróz minus 20 stopni - przewiduje aurę na następny konkurs PŚ. Karnego po złym występie morsowania w tym roku nie przewiduję, chociaż nie wiem, co mi wpadnie do głowy - żartował "Wewiór".

Piotr Żyła wyjaśnia przyczyny dyskwalifikacji Kamila Stocha

- Sytuacja jest prosta: każdy ma uszyty kombinezon na limicie, od dwóch do czterech. Wiadomo, że kombinezon podniesie się albo obniży i powstanie nadmierna przestrzeń - tłumaczył.

Najprostszy przykład to nadmierna przestrzeń kombinezonu w okolicach brzucha. Podczas stresu związanego z zawodami brzuch się przykurczy i brakuje dwóch centymeterków, przez co nie ma litości! Ja też ze dwa lata temu w Zakopanem miałem brak jednego centymetra i wyleciałem z zawodów

- W tym momencie nie jest to możliwe. Teraz Dawid jest najlepszy, ale w Kuusamo go pokonam! Nie, no śmieję się - żartował Żyła.