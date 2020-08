Piotr Żyła nie wytrwał w postanowieniu i jednak postanowił odnieść się do medialnych rewelacji na temat rewolucji w swoim życiu osobistym. Uczynił to jednak w oryginalnym, charakterystycznym dla siebie stylu.

W mediach społecznościowych Żyła odniósł się do doniesień o swoim życiu prywatnym. Stwierdził, że jest to ostatni wpis na ten temat i nie będzie tego więcej komentował.



Zrobił to jednak w dość osobliwy sposób. Nie dał wprost do zrozumienia, o jaką sprawę chodzi. Wpis wygląda, jakby Żyła bił się z myślami, czy opowiadać o swoim życiu, czy może milczeć.



Wiadomość Żyły ma charakterystyczny dla tego skoczka styl. Jest nacechowana dużą emocjonalnością, ale też sporą dawką humoru. Tradycyjnie pojawiają się też błędy ortograficzne.

