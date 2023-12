Na krótko przed sobotnim konkursem w Klingenthal w polskim obozie można było wyczuć pierwsze powiewy optymizmu i nadziei. Piotr Żyła sygnalizował nawet, że kiepskie skoki z Ruki i Lillehammer były właściwie tylko wypadkiem przy pracy i od zawodów w Niemczech on i koledzy na dobre rozpoczynają rywalizację w nowym sezonie Pucharu Świata . W obliczu takich deklaracji kibice z niecierpliwością wyczekiwali rywalizacji zaplanowanej na weekend 9-10 grudnia.

Kwalifikacje przyniosły sporo pozytywnych wniosków. Polacy w komplecie zakwalifikowali się do konkursu głównego, ale tam nie było już tak świetnie. Trzech zawodników (Paweł Wąsek, Maciej Kot i Andrzej Stękała) przepadło w pierwszej serii, do finału awansowało dwóch. I to z całkiem obiecującymi wynikami plasującymi ich na 7. (Piotr Żyła) i 12. (Dawid Kubacki) miejscu. Ostatecznie panowie zakończyli zmagania na kolejno 11. i 15. pozycji.