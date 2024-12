Piotr Żyła wrócił i od razu błysnął. Tak zareagowali koledzy z drużyny

On był brakującym klockiem w polskiej drużynie? "Dla nas to znakomita wiadomość"

- Kiedy leczyłem kontuzję i nie mogłem nic robić, to moje życie było nudne. Od jedzenia do spania. Jedyną aktywnością to było granie w FIF-ę. Wegetowałem. I później trudno było oderwać się od tego i wyjść ze strefy komfortu. Poczułem jednak, że znowu to jest czas, by cisnąć swój organizm najbardziej, jak się da - mówił prawie 38-letni skoczek.