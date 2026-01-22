Piotr Żyła wrócił do latania na "mamucie". Wysłał sygnał do Maciusiaka

Sezon skoków narciarskich składa się z wielu konkursów, które odbywają się w różnych częściach świata. Są jednak takie punkty w kalendarzu, na które każdy sympatyk tej dyscypliny sportu czeka z przysłowiowymi wypiekami na twarzy.

Do tego typu rywalizacji należą oczywiście konkursy rozgrywane na skoczniach mamucich. Te monumentalne obiekty stały się swego rodzaju świątyniami, w których fani mogą podziwiać nieprawdopodobne wyczyny czołowych zawodników.

Już 23 stycznia rozpocznie się jedno z największych świąt w świecie skoków narciarskich - mistrzostwa świata w lotach. Już za kilkadziesiąt godzin skoczkowie przystąpią do rywalizacji na legendarnej Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (HS235). 22 stycznia o godzinie 17:00 zebrani zawodnicy rozpoczną kwalifikacje. Te zostały jednak poprzedzone przez serię treningową, która pomogła wszystkim uczestnikom zaznajomić się z warunkami, panującymi tego dnia nad niemieckim gigantem.

Zniszczoł zaskoczył w treningu. Żyła najlepszy

Serię treningową rozpoczął Nurszat Tursunżanow. Kazachski skoczek pofrunął na odległość 134 metrów. Chwilę później za belce zameldował się pierwszy z "Biało-czerwonych" skoczków - Aleksander Zniszczoł. 31 latek wypadł znacznie lepiej, lecąc na odległość 205.5 metra. W premierowej dziesiątce jedynie dwóch skoczków przekroczyło barierę 200 metrów. Był to wspomniany chwilę temu Zniszczoł oraz Jarkko Maatta (201.5 metra).

Taki stan rzeczy utrzymywał się przez dłuższy czas. Nie zmienił go również występ Klemensa Joniaka, który w serii treningowej oddał próbę na odległość 187.5 metra. Na przełamanie tej niefortunnej passy musieliśmy poczekać do skoku Markusa Mullera, który wylądował na 202 metrze. Wciąż nie był on jednak w stanie poprawić wyniku Zniszczoła. Blisko był natomiast startujący chwilę później Giovanni Bresadola. Do rezultatu Polaka zabrakło mu raptem 0.1 punktu.

Misja zdetronizowania Zniszczoła powiodła się dopiero Isakowi Andreasow Langmo, który poszybował na imponującą odległość 217.5 metra. Chwilę później na belce startowej zameldował się Dawid Kubacki. Ten sezon zdecydowanie nie należy do skoczka z Nowego Targu, co ten niestety potwierdził w serii próbnej, lądując na 179 metrze.

Nie musieliśmy długo czekać na próby kolejnych reprezentantów kraju nad Wisłą. Chwilę później na belce startowej zasiadł bowiem Maciej Kot. Udało mu się pobić rezultat Kubackiego o 4.5 metra. Po skokach kilku kolejnych zawodników przyszedł natomiast czas na treningowy lot Piotra Żyły. Był on dopiero drugim z "Biało-czerwonych", który złamał w tej serii barierę dwusetnego metra (208 m).

Tym samym na szczycie mamuciego obiektu pozostał już tylko jeden Polak - Kamil Stoch. Nasz mistrz pofrunął na odległość 203.5 metra i uplasował się tuż za Żyłą oraz Zniszczołem. Od tego momentu rozpoczęła się już tylko walka o zwycięstwo i to z obniżonego o dwa stopnie rozbiegu.

Pierwszy cios wyprowadził Marius Lindvik, który pofrunął na 223. metr. Ostatecznie w czołowej piątce mieliśmy aż trzech Norwegów, a całe towarzystwo pogodził Domen Prevc, który huknął 233,5. metra, wygrywając o prawie 20 punktów nad drugim Mariusem Lindvikiem.

Wyniki pierwszego treningu w Oberstdorfie:

1. Domen Prevc - 177.6 pkt

2. Marius Lindvik - 159.6 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 155.2 pkt

...

20. Piotr Żyła - 127.9 pkt

23. Aleksander Zniszczoł - 125.7 pkt

25. Kamil Stoch - 125.5 pkt

38. Maciej Kot - 111.9 pkt

39. Dawid Kubacki - 108.8 pkt

44. Klemens Joniak - 104.9 pkt

Tylko Żyła w trzydziestce. Rozczarowujący trening Polaków

Z polskiej perspektywy drugi trening rozpoczął się od próby Aleksandra Zniszczoła, który skoczył gorzej, niż w pierwszym treningu. Ledwie 188,5. metra wielkiego wrażenia na obserwatorach z pewnością nie robiło. Kolejny na rozbiegu pojawił się Klemens Joniak. 181,5. metra dawało mu kilka mniej punktów od Zniszczoła.

Po Joniaku na kolejnego Polaka musieliśmy chwilę poczekać, a gdy już się pojawił powodów do wielkiej radości nie było. Dawid Kubacki osiągnął bowiem 187. metrów. Po Kubackim przyszedł czas na Kota, który wylądował pół metra dalej, ale miał nieco lepsze warunki i uplasował się tuż za Olkiem.

Najlepiej spisali się Ci, którzy z lotami mają największe doświadczenie. Najpierw Piotr Żyła osiągnął 211. metrów, a niedługo po nim równo 200. metrów zmierzono Kamilowi Stochowi, który tym razem w ostatecznej klasyfikacji uplasował się nad Aleksandrem Zniszczołem.

W walce o wygraną w treningu faworyt był jeden i mowa oczywiście o Domenie Prevcu, który w pierwszej serii rozbił konkurencję. Nie inaczej było tym razem. Słoweniec ruszał z rozbiegu ustawionego o trzy stopnie niżej i poleciał na równe 235. metrów, pieczętując swój triumf.

Wyniki drugiego treningu w Oberstdorfie:

1. Domen Prevc - 185.1 pkt

2. Stephan Embacher - 163.8 pkt

3. Stefan Kraft - 159.4 pkt

...

22. Piotr Żyła - 133.2 pkt

34. Kamil Stoch - 123.7 pkt

42. Dawid Kubacki - 112.4 pkt

43. Aleksander Zniszczoł - 109.7 pkt

45. Maciej Kot - 107.4 pkt

47. Klemens Joniak - 106.9 pkt

