Piotr Żyła "w swoim świecie"

Mimo to nasz rodak był ze swojego występu bardzo zadowolony. Gdy stanął przed kamerą "Eurosportu" z trudem dobierał słowa. Kiedy Kacper Merk zadawał kolejne pytania, doświadczony skoczek odpowiadał zdawkowo. - No, fajnie, fajnie, jestem bardzo zadowolony - wydusił w swoim stylu dodając, że były to jego najlepsze skoki w sezonie.