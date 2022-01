Piotr Żyła, jak to on, był bardzo powściągliwy z wypowiadaniu zdań wielokrotnie złożonych.



Najpierw został zaczepiony" przez reportera, iż już zdążył napomknąć, że nie ma humoru.



Turniej Czterech Skoczni. Bischofshofen. Piotr Żyła: Mniej więcej wiem, bardziej mniej niż więcej

- Dlaczego? Bo skoki mi się wydawały okay, a nie leciało. Czemu? Bo nie leciało. Ja wiem mniej więcej czemu, a w sumie bardziej mniej jak więcej. Dziś wszystko ogólnie mi grało, poza metrami - próbował się uśmiechać Piotr Żyła.



Piotr Żyła powtórzył, że ogólnie dobrze się czuje i dopisuje mu samopoczucie. Choć już na pierwszym treningu musiał się ratować przed upadkiem.



- No dramat - skwitował.

Czy da się lubić tę skocznię? - Jej się nie da lubić. Wiadomo, trzeba skakać i nieraz szło mi tu dobrze... Nie lubię narzekać, ale to jedna z tych skoczni, którą nie do końca lubię. Ale co zrobić? Jeszcze mamy cały weekend. Mam nadzieję, że jeszcze ją polubię.

