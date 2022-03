Piotr Żyła w swoim stylu skomentował występ w kwalifikacjach

"Wewiór" dzisiaj najlepiej spisał się właśnie w kwalifikacjach, licząc trzy skoki dnia - z dwoma treningowymi.

Piotr Żyła: Za progiem niepotrzebnie się "przyładowałem"

W najważniejszej czwartkowej próbie Piotr Żyła popisał się lotem na 211,5 m, minimalnie z "biało-czerwonych" ustępując tylko Jakubowi Wolnemu.

- Za progiem niepotrzebnie się "przyładowałem" - analizował Żyła na gorąco w rozmowie z TVP Sport. I dodał, że każdemu z trzech skoków brakowało do ideału.

A co może go do takiego stanu przybliżyć? Żyła miał problem z jasną odpowiedzią. - Ja wiem... Nie wiem... Co mnie przybliży? Trzeba po prostu skakać i bawić się, bo po to tu przyjechaliśmy - skwitował.

Pytany o rywalizację wewnątrz drużyny odrzekł, że on z nikim nie konkurował.

- Ja tylko robiłem swoją robotę i próbowałem się bawić. Tak, dzisiaj się bawiłem - odrzekł.

Na koniec Żyła zapytany, czy w związku z tym można ze spokojem wypatrywać jego kolejnych lotów, odparł: - Tego nigdy nie można być pewnym, ale swoje trzeba zrobić i cieszyć się, bo to pierwsze loty w tym sezonie. Mam nadzieję, że będą coraz dalsze - podsumował.