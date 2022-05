Piotr Żyła w reprezentacji Francji. Błysnął skutecznością. "Pierwszy raz od lat"

Oprac.: Justyna Krupa Skoki Narciarskie

Polski skoczek narciarski Piotr Żyła wystąpił w meczu piłki nożnej. Wszystko to z okazji urodzin trenerskiej legendy. 35-letni skoczek trafił nawet do bramki. - Grunt to dobra zabawa - podkreślił po spotkaniu.

Zdjęcie Na zdjęciu Piotr Żyła / CHRISTOF STACHE/AFP/East News / East News