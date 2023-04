Piotr Żyła w euforii. Nie zamierzał tego ukrywać. "Czysta przyjemność"

Piotr Żyła ma za sobą bardzo udane miesiące, a wysoką formę potwierdził już podczas mistrzostw świata w Planicy, kiedy to wywalczył złoto na skoczni normalnej. Popularny "Wewiór" błyszczy także pod koniec sezonu i na Letalnicy udowadnia, że należy do ścisłej światowej czołówki.

Doświadczony skoczek sobotni, jednoseryjny konkurs indywidualny zakończył na trzecim miejscu, ustępując jedynie Stefanowi Kraftowi i Anze Laniskowi. Zawody, które przeniesiono z piątku, rozpoczęły się o godz. 8:45, co dziennikarz Eurosportu przypomniał podczas rozmowy z Żyłą. Ten na pytanie o to, czy "warto było tak wcześnie wstawać", odpowiedział w swoim stylu. - Nie wiem, czy spałem - zażartował.

Skoki narciarskie. Piotr Żyła w dobrym humorze

Po zakończeniu zawodów Żyła ponownie pojawił się przed kamerą Eurosportu. Na pytanie o to, skąd wziął energię potrzebną do oddania tak dobrych skoków, wypalił: "Oj nie pytaj, ciężko było. Ale dałem radę". Jak dodał, w jego skokach wróciła "dobra energia". - Wiedziałem, że mogę to zrobić. Wejść w swój piękny świat i super, że udało mi się to w Planicy - przyznał.