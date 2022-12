Piotr Żyła uniknął kary?! Kontrolerka FIS wszystko wyjaśnia

Sprzęt skoczka powinien być nienaruszony do kontroli na dole. Inaczej jest to złamanie regulaminu.

"Gdyby ktoś oprotestował strój Piotrka, nawet jeśli nie zauważyli tego ludzie z FIS na miejscu, to i tak trzeba by go wykreślić go z listy wyników" - stwierdziła Baczkowska.