Nie wiem, dlaczego Piotrek nie chce rozmawiać z mediami. W końcu ma 37 lat i ma prawo do tego. W takich emocjach czasami - jak myślę - lepiej jeśli zawodnik nie podzieli się swoim komentarzem. Media powinny to zrozumieć i respektować to, że nie zawsze skoczek ma ochotę na rozmowę w takiej sytuacji

~ mówił Thomas Thurnbichler, trener kadry, zapytany o zachowanie Żyły.