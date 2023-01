Piotr Żyła: moje telemarki były katastrofalne

Dobre skoki na "mamucie", ale do podium to nie wystarczyło, choć w sobotę było blisko. Jest rozczarowanie?

- W niedzielę popełniałem proste błędy i na to jestem zły. W sobotę byłem bliżej tych dobrych skoków. Ten w drugiej serii był już naprawdę bardzo dobry. W niedzielę tylko ten z kwalifikacji był jeszcze do przyjęcia. W tych konkursowych pojawiły się błędy, przez które zabrakło mi prędkości zaraz za progiem. Przez to te metry uciekają. Do tego moje telemarki były katastrofalne.