Pół metra albo zdecydowanie lepszego lądowania zabrakło Piotrowi Żyle do tego, by wygrać kwalifikacje do piątkowego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich w Planicy. A przecież ten zawodnik po konkursach w Vikersund chciał kończyć sezon. Teraz wstąpiły w niego nowe siły. Nawet chwalił się, że coś wypił, ale nie chciał zdradzić, co miało na niego taki wpływ. - Może powiem wam na koniec - śmiał się 37-latek.