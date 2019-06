Piotr Żyła, czwarty zawodnik klasyfikacji generalnej ostatniego Pucharu Świata, przyznał, że skakanie na nartach wciąż sprawia mu przyjemność. "Taki tryb życia wybrałem bardzo dawno temu. Droga była kręta, ale nigdy nie miałem momentów zawahania" - zauważył.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Żyła: Postawiłem sobie cel na kolejny rok. Wideo INTERIA.TV

U progu przygotowań do sezonu podkreślił, że lubi swoją pracę i z chęcią przychodzi na treningi.

Reklama

"Cieszę się, że mogę wykonywać pracę, którą lubię. Przyjemność skakania latem i zimą jest podobna. W każdych warunkach dobry skok dostarcza ogromnej radości, niezależnie od pory roku. Pewnym minusem jest to, że latem nie skacze się na +mamutach+, ale może to się kiedyś zmieni" - dodał.

Przyznał, że nie liczy już sezonów spędzonych w kadrze Polski.

"Zawsze wiedziałem, że chcę skakać na nartach. Czuję się dobrze, sam od siebie dużo wymagam. Chcę pracować nad tym, żeby być jak najlepszym, żeby rezerw było jak najmniej. Mam jeszcze dużo do zrobienia. Mam też taki swój główny cel, którego jednak... nie zdradzę" - śmiał się 32-letni Żyła.

Jego zdaniem zmiana szkoleniowca kadry seniorów - Michal Doleżal zastąpił Stefana Horngachera - nie wpłynie na przebieg przygotowań. Czech w marcu przejął kadrę biało-czerwonych po przenoszącym się do Niemiec Austriaku, którego był asystentem.

"Kontynuujemy pracę, zaczęliśmy dokładnie tak samo, jak rok wcześniej. Stary sezon się skończył, no to trzeba było zacząć z marszu przygotowania do kolejnego. System jest podobny do tego wprowadzonego przez Stefana. Na pewno trener Dolezal ma jakieś swoje pomysły, które będzie chciał wprowadzić w życie" - podsumował Żyła.

Autor: Piotr Girczys