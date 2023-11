Piotr Żyła prosto z mostu: Byłem drewnem. Chcę jednak coś wystrugać

Piotr Żyła kompletnie nie radził sobie w piątek na skoczni Rukatunturi. Wiślanin od pierwszego skoku skakał tak, jakby miał mocno zaciągnięty hamulec ręczny.

W pierwszej serii treningowej uzyskał tylko 107,5 m, co dało mu 47. miejsce. W drugiej wyraźnie się poprawił. To było 130 m i 22. lokata. W kwalifikacjach zmierzono mu 124 m. Zajął 29. miejsce.

Thomas Thurnbichler: Nie byłem pewny, czy Dawid Kubacki będzie chciał dalej to robić. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Piotr Żyła: byłem drewnem na skoczni

Tomasz Kalemba, Interia Sport: To były pierwsze koty za płoty?

Piotr Żyła: - Można tak powiedzieć. Może nawet pierwsze wiewiórki za płoty.



Dużo brakowało w tych piątkowych skokach?

- Nie, ale w metrach to jednak zbyt wiele. Byłem trochę takim drewnem na skoczni, ale myślę, że to się da zrobić tak, żeby było lepiej.

Wystruga pan coś z tego drewna do soboty?

- Będę robił, co w mojej mocy, żeby wystrugać coś lepszego na sobotni konkurs, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę cały czas robić swoje. I to jest najważniejsze. Nie wszedłem w ten sezon zbyt dobrze. Potrzebuję trochę większej elastyczności i będzie dobrze.

Na tym mrozie to możliwe, by nie być takim sztywnym?

- Muszę się dostosować do tego mrozu. Dlatego będę spał tej nocy na polu (śmiech).

Był pan w piątek najlepszym polskim skoczkiem. Wie pan, jakie to dało miejsce?

- Nie pociesza mnie pan. Co zrobić. Nie tak miało to wyglądać. Będziemy jednak walczyć o to, żeby było lepiej.



Rozumiem, że skoki na zgrupowaniach pokazywały, że nie jest tak źle, jak to wyglądało w piątek?

- To prawda. To jest początek sezonu i on bywa trudny. Przetarliśmy się i wiemy, jak to wygląda.



W Ruce - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP