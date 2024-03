Piotr Żyła popłynął i nawiązał do "Jaśka Ahonena". Potem obrócił to w żart

To nie jest kwestia peselu. Czegoś innego. Już jak sezon startował, to ja byłem zmęczony. Można było to wszystko dużo lepiej zaplanować. Przegadaliśmy to już jednak i wiemy, co mamy robić na przyszły rok. Nie jesteśmy już juniorami, żeby nas ciorać, jak juniorów. Teraz już to wszyscy wiedzą. Każdy chciał dobrze, ale w tym wypadku zostało przedobrzone. Błędy się popełnia.