Piotr Żyła podał, jaki ma sposób na upały. Jest kontrowersyjny

Skoki narciarskie. Piotr Żyła pozdrawia fanów z Oberhofu

Piotr Żyła na Instagramie postanowił zażartować z warunków panujących na skoczni. "Najlepszy sposób na upały to ubrać sobie kombinezon i iść sobie poskakać" - wyznał. To oczywiście przewrotne nawiązanie do tego, że skoczkowie w takich temperaturach często wręcz "gotują" się w swoich kombinezonach.