Piotr Żyła zajął wysokie miejsca w dwóch pierwszych treningach, kończąc je odpowiednio na 7. i 9. miejscu. Skakał wówczas na odległość 99,5 m, a następnie aż 101,5 m.

Nieco gorzej poszło mu w trzeciej próbie, gdy po skoku na 95 m zajął 21. miejsce.



Piotr Żyła zabrał głos po treningu

Żyła nie mógł korzystać ze specjalnych butów, za które został zdyskwalifikowany podczas jednego z tegorocznych konkursów.



- Buty same nie skaczą. Jakby tak było, to byłoby fajnie. Niestety. Chciałem skakać w nich, ale co mogę zrobić - stwierdził nasz skoczek w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Onetu.

35-latek dotychczas na igrzyskach wystąpił raz. Było to w Soczi w 2014 roku. Na minione igrzyska pojechał, lecz nie wystąpił w rywalizacji.

Polscy skoczkowie po medale powalczą po raz pierwszy w niedzielę, kiedy to odbędzie się konkurs na skoczni normalnej. Pełny terminarz występów polskich zawodników i zawodniczek dostępny jest pod tym linkiem.

