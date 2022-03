Po dwóch dniach rywalizacji na MŚ w lotach w Vikersund Piotr Żyła znalazł się na 15. miejscu. Był zadowolony ze swoich skoków.

- Skoki były dobre. Szczególnie pierwszy dał mi sporo radości - powiedział "Wewiór" w rozmowie z TVP.

- Nie ma co za bardzo analizować, tylko robić swoje. Wiem, jaki mam problem, jak go wyeliminuję, to będzie dobrze - dodał.

Żyła koncentruje się na jutrzejszym konkursie drużynowym

Żyła zawsze sprawia wrażenie najbardziej rozrywkowego skoczka w naszej kadrze. Dlatego został spytany, jak nasi reprezentanci będą obchodzić dzisiejsze urodziny Dawida Kubackiego. Wiślanin był jednak spokojny i nie nastawiał się na szampańską zabawę, bo jutro startuje w konkursie drużynowym.

- Raczej tak, jak zawsze przed zawodami, spokojnie. Trzeba się przygotować, żeby jutro wstać - przyznał Żyła.

Jednocześnie nasz skoczek nie zadeklarował, o co jutro powalczą Polacy. Stwierdził, że najważniejsze, aby cieszyć się dalekimi lotami.

- Swoje trzeba skakać. Każdy musi się koncentrować na sobie i mieć dobrą zabawę, bo to jest tu najważniejsze - powiedział.