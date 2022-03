W czwartkowym konkursie PŚ w Lillehammer Piotr Żyła zajął ósme miejsce. Zawody były też wliczane do cyklu Raw Air. Tam Żyła awansował na siódmą pozycję i jest najwyżej z Polaków.

Nic dziwnego, że wiślanin był zadowolony ze swoich skoków. Zostawia jednak to, co było i już czeka na kolejne zawody, w Oslo, gdzie w 2013 roku, wygrał swój pierwszy konkurs.

- Jedziemy do Oslo. To dla mnie bardzo przyjemna skocznia, ale lubi tam wiać. Dziś z tym było bardzo dobrze. Dawno nie było takich waruneczków, jak tutaj - powiedział Żyła w rozmowie z TVN.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rywalizacja przenosi się do Norwegii. Skoczkowie powalczą o triumf w Raw Air. WIDEO INTERIA.TV

Piotr Żyła już myśli o konkursach Raw Air w Oslo

W tym roku cykl Raw Air składa się z dziewięciu serii. Trzy już za skoczkami. Kolejne odbędą się w stolicy Norwegii.

Reklama

Już jutro odbędzie się konkurs indywidualny, ale on nie jest wliczany do Raw Air. Losy zwycięstwa rozstrzygną się więc w weekend. Do niedzieli skoczkowie nie będą mieli wolnego dnia, ale Żyła jest z tego bardzo zadowolony i nie boi się, że nie zabraknie mu świeżości.

- Im bardziej jestem zajechany, tym jestem lepszy. Czasem specjalnie muszę coś porobić - przyznał Żyła.

- Nie trzeba siedzieć i czekać. Jutro normalny dzień, pewnie rano zrobimy trening i tak dzień po dniu - dodał.