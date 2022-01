Piotr Żyła oddał niezły skok w pierwszej serii na odległość 135,5 metrów, natomiast w drugiej było już dużo słabiej - 131 metrów. Już podczas lądowania Polak rozłożył ręce i wzniósł je, rozpaczając z powodu straconej szansy na wyższą pozycję. Po skoku w rozmowie z Eurosportem także nie krył niezadowolenia, a jednocześnie nie potrafił wyjaśnić, co spowodowało gorszy skok. - Ojej, ojej, wciąż to nie tak. Sam nie wiem, co się stało - powiedział. - Pierwszy był jeszcze w miarę ok, ale ten drugi - tu pokręcił mocno głową - to nie było to.

Turniej Czterech Skoczni. Ga-Pa. Piotr Żyła dochodzi do formy

- Jakiś mały kroczek został zrobiony - dodał Piotr Żyła po konkursie w Ga-Pa. - Powoli wracam do swojego poziomu, więc walczę dalej. Pozostaje więc skupić się na kolejnym konkursie w Innsbrucku.



Turniej Czterech Skoczni. Kiedy kolejne skoki? Terminarz konkursów w Austrii

poniedziałek, 3 stycznia



godz. 11.15 trening



godz. 13.30 kwalifikacje



wtorek, 4 stycznia



godz. 12 seria próbna



godz. 13.30 konkurs



Bischofshofen



środa, 5 stycznia



godz. 15 trening



godz. 16.30 kwalifikacje



czwartek, 6 stycznia



godz. 15.30 seria próbna



godz. 16.45 konkurs



