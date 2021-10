19 listopada rozpoczną się pierwsze kwalifikacje w nowym sezonie Pucharu Świata. Start zaplanowany jest na godzinę 16.30. Z kolei 20 i 21 listopada odbędą się już właściwe konkursy indywidualne. Zawody zorganizowane będą w rosyjskim Niżnym Tagile.

Polscy skoczkowie narciarscy, po zakończonym konkursie Letniego Grand Prix, rozpoczęli przygotowania do zimowych zawodów. Cała kadra pojechała na zgrupowanie do francuskiego Courchevel. To popularny kurort narciarski z kilkoma narciarskimi stacjami.



Skoki narciarskie. Kubacki, Żyła, Stoch, Stękała i inni na zgrupowaniu we Francji

Nasi zawodnicy chętnie dzielą się w mediach społecznościowych fotkami z wyjazdu. Dawid Kubacki opublikował nawet zdjęcie z Jakubem Wolnym, Pawłem Wąskiem i Andrzejem Stękałą, a fotkę opatrzył żartobliwym opisem.



Zaczynamy obóz w Courchevel, jak widać zdania są podzielone - napisał.

Instagram Post

Fotografie z obozu we Francji udostępnili także Maciej Kot, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała, Kacper Juroszek oraz... Adam Małysz. Obecność tego ostatniego na zgrupowaniu wcale nie powinna dziwić. Wszak od pięciu lat jest dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim i sprawuje pieczę nad polskimi skoczkami.



Instagram Post

Piotr Żyła opublikował swoje zdjęcie zza kulis

To właśnie Małysz jest autorem zdjęcia, które trafiło na profil na Instagramie Piotra Żyły. Na fotce widzimy skoczka za kulisami przygotowań do nowego sezonu. Sportowiec siedzi zadowolony na ławce i wpatruje się w telefon.

Praca wre - krótko podsumował ten obrazek sam zainteresowany.

Pod wpisem pojawiły się komentarze rozbawionych kibiców. "Ogień przy pracy", "Widać, że zdalnie pracujesz", "To nie praca, to przyjemność", "Masz rację, łap słońce, póki jest, będzie w zimę cieplej", "Pewnie z ukochaną na czacie, wiadomo! Zobaczcie ten uśmiech!", "Zawsze na luzie", "Nogami się skacze, a rękami gra, relaks musi być" - piszą.

Instagram Post

Zdjęcie Piotr Żyła / Damian Klamka / East News

