Piotr Żyła odstawiony. Tak nasz skoczek przyjął decyzję Thomasa Thurnbichlera

To aż dziwne i trudne do uwierzenia, ale dwie legendy tego sportu nie tylko w Polsce, ale także na świecie - Kamil Stoch i Piotr Żyła - rywalizowały o ostatnie miejsce w kadrze Biało-Czerwonych na zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt .

To właśnie jego Thurnbichler skreślił i odesłał do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym. Najbliższe konkursy odbędą się w Ruce, a jeszcze w piątek 37-latek mówił, że żałował, iż nie mógł tam wystąpić, bo lubi to miejsce. To teraz będzie miał okazję tam startować, ale na niższym szczeblu rywalizacji.