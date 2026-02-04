Piotr Żyła odpalił i zachwycił Polaków. Małysz nie gryzł się w język

W ostatnim czasie Piotr Żyła spisywał się znakomicie i podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich ratował honor Polaków. Po jego ostatnich dobrych skokach wśród ekspertów rozgorzała dyskusja dotycząca kwestii składu na igrzyska olimpijskie. Choć decyzja została już podjęta jakiś czas temu, to niektórzy nalegali na zmianę.

Piotr Żyła znów zaskoczył. Świetne skoki w Niemczech

Czy Piotr Żyła mógłby wystąpić na igrzyskach olimpijskich? Według niektórych ekspertów powinno się jeszcze raz przemyśleć skład, który wybiera się do Włoch. Wojciech Fortuna apelował o to, by doszło do zmiany. "Jeszcze nie jest za późno. Apeluję do trenerów, by raz jeszcze przeanalizowali swoją decyzję i dokładnie przeanalizowali, jak skakał Piotr na mistrzostwach w Niemczech" - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

Piotr Żyła podczas mistrzostw świata w lotach prezentował niezłą formę i jako jedyny z Polaków osiągał odległości przekraczające 200 metrów na skoczni mamuciej. W niedzielnym konkursie w Willingen był za to 9. i pokazał również znakomite skoki. To oblicze Żyły znane było polskim skokom od długiego czasu. Niegdyś sam, bardzo głośno, mówił o nim Adam Małysz.

Adam Małysz jasno o Żyle

W 2025 roku Amazon Prime wypuścił krótki serial dokumentalny o polskich skoczkach narciarskich pt. "Skoczkowie". Opisywano w nich m.in. kariery Adama Małysza i Kamila Stocha, ale swoje odcinki otrzymali również Dawid Kubacki i Piotr Żyła. U tego drugiego niemal na samym początku pojawia się Adam Małysz, który w kilku słowach podsumował to, jak postrzega Żyłę.

Mówić o Piotrku, to mówić trochę o dużej niewiadomej

"To jest jedyna osoba, u której nie da się przewidzieć, co ona jest w stanie zrobić" - twierdził Małysz. Apoloniusz Tajner stwierdził, że Żyła jest "postrzelony". W ich wypowiedziach widać było jednak ogromną dozę sympatii. Opowiadali jednak też o problemach związanych z treningiem i szukaniem przez polskiego skoczka własnych metod i własnej drogi. To właśnie te cechy skoczka sprawiły, że stał się już ikoną tego sportu.

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Adam Małysz AFP

