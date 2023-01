Piotr Żyła o krok od katastrofy! "FIS powinien reagować"

Wszystko rozpoczęło się już po otwierającym zmagania w Turnieju Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie , gdy zauważono, że Piotr Żyła świętował swój udany skok (który dał mu drugie miejsce) z... rozpiętym pod szyją kombinezonem , co jest niezgodne z regulaminem.

Choć wszystko działo się bez ingerencji naszego skoczka, ten i tak mógł zostać zdyskwalifikowany, gdyby tylko ktoś wniósł do sędziów protest w jego sprawie. Na szczęście tak się nie stało. Mówiła o tym Agnieszka Baczkowska, kontrolerka sprzętu w żeńskim Pucharze Świata .

Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni. Rozpięty kombinezon Piotra Żyły? "To martwy przepis"

- Rzeczywiście dyskwalifikowanie zawodnika za odpięcie się zamka kombinezonu już po wylądowaniu brzmi absurdalnie, ale gdybyśmy chcieli to zmienić, to jak zapisać to w przepisach? Że w trakcie skoku musi być zapięty, a zaraz po wylądowaniu może się już odpiąć? Przepis jest na pewno martwy, warto dyskutować o tym i pochylić się nad jego ewentualną zmianą - cytuje wypowiedź Jakuba Kota portal "WP Sportowe Fakty".