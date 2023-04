Tradycyjnie zawodami w Planicy skoczkowie narciarscy zakończyli sezon Pucharu Świata . A ten był wybitnie długi i obfitujący w przeróżne sportowe emocje oraz zwroty akcji. Bohaterem zaskoczeń był m.in. Piotr Żyła . Podczas Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zajął drugie miejsce, ale prawdziwą "bombę" zrzucił później - w trakcie mistrzostw świata . W konkursie indywidualnym przypuścił atak z wywalczonej w pierwszej serii 13. pozycji, a jego druga daleka próba wywindowała go na czoło tabeli. Dzięki temu mógł cieszyć się tytułem mistrza świata .

Niestety, później mierzył się z infekcją i w konsekwencji ze spadkiem formy. "Mistrzostwo świata mogło go wybić z rytmu i niestety chyba tak się stało. Infekcja infekcją, ale od jej początku minęło sporo czasu, a wyniki się nie poprawiają. Robi bardzo dużo błędów, jest niespokojny w locie, taki chaotyczny . To skutkuje utratą wielu metrów, stąd falowanie nart w trakcie lotu i problemy po wyjściu z progu. Zdecydowanie brakuje koncentracji i luzu" - mówił trener Kazimierz Długopolski w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Sytuacja jest w tym przypadku poważna. Obawiam się, że do końca sezonu Piotrek może się nie odnaleźć

Dziś przyznaje się do pomyłki.

Piotr Żyła zaskoczył Kazimierza Długopolskiego. "Długo nie dowierzałem"

Jakby na przekór przewidywaniom Długopolskiego Żyła na koniec raz jeszcze stanął na podium. Zajął trzecie miejsce w konkursie na skoczni mamuciej w Planicy. Co na to trener? Przyjmuje swój błąd i zaznacza, że cieszą go sukcesy Polaków.