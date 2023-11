Piotr Żyła ugryzł się w język. Ale błąd wskazał w mgnieniu oka

- Tak, zgadza się. Wszystko by było fajnie, tylko za wcześnie się odbiłem . W pierwszej i drugiej serii. Ale tak to już jest, jak wszystko fajnie idzie, to coś muszę... - i tutaj Żyła ugryzł się w język, wszak była jeszcze wczesna godzina, gdy udzielał wywiadu na wizji.

Dobrą energię i właściwe nastawienie 36-latek poczuł w kwalifikacjach, gdzie wyszedł mu najlepszy skok dnia. - Kwali dały mi kopa do pracy, były najlepsze. Na spokojnie trzeba pracować i jedziemy dalej, show must go on - w swoim stylu odparł Żyła.