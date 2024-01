Piotr Żyła nie mógł uwierzyć własnym oczom. Niespodzianka od Adama Małysza

Piotr Żyła 16 stycznia skończył 37 lat. Utytułowany polski skoczek nie mógł jednak cieszyć się dniem wolnym od pracy - we wtorkowy wieczór, podobnie jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł pojawił się on na obiekcie Skalite w Szczyrku, aby wziąć udział w kwalifikacjach do środowego konkursu. O wyjątkowym święcie "Wiewióra" nie zapomniał jednak Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego tuż po skoku Piotra Żyły wręczył mu... tort urodzinowy.