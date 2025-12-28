Piotr Żyła nie jest katolikiem. Jego religię w Polsce wyznaje tylko 70 tys. osób

Piotr Żyła to trzykrotny olimpijczyk. W jego sportowym dorobku znajdziemy chociażby siedem medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. W ostatnim sezonie Pucharu Świata reprezentant Polski uplasował się dopiero na 39. pozycji.

Teraz 38-latek przygotowuje się do kolejnej kampanii, która ruszy pod koniec listopada. Na start skoczkowie zawitają w Lillehammer. Z pewnością polscy kibice już teraz nie mogą doczekać się zmagań z udziałem naszych zawodników. Szczególnie dlatego, że będzie to ostatni sezon w karierze Kamila Stocha.

Oto religia Piotra Żyły. W taki sposób polski skoczek spędza święta

Za to Żyła mimo dosyć podeszłego jak na sportowca wieku do tej pory nie wygłaszał żadnych deklaracji nt. zakończenia przygody ze skokami. - Chyba jeszcze nie czas na mnie - mówił w czerwcu br. dla TVP Sport.

Być może nie wszyscy fani w Polsce wiedzą o ciekawostce dotyczącej prywatnego życia doświadczonego sportowca. Mowa jego wyznaniu. Piotr Żyła jest chrześcijaninem, jednak nie należy do kościoła katolickiego, a Ewangelicko-Augsburskiego. Zgodnie z doniesieniami medialnymi religię tę w naszym kraju wyznaje około 70 tys. osób. To najstarszy i największy kościół luterański w Polsce.

- Piotr chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie są prowadzone zarówno katolickie, jak i ewangelickie lekcje religii. Uczniowie są z całej Polski i należą do różnych Kościołów. Opiekę duszpasterską nad uczniami sprawują dwaj katecheci - katolicki i ewangelicki. Piotr uczęszczał na lekcje religii ewangelickiej. (...) Lekcje z Piotrem były wielką przyjemnością. Należy do bardzo pogodnych ludzi" - opowiadał przed laty w rozmowie z bielskobiala.naszemiasto.pl Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku.

Zgodnie z zasadami ewangelicyzmu - w przeciwieństwie do katolików - wierni podczas wigilii mogą spożywać np. mięso. Za to w przypadku Wielkanocy nie ma tradycji Wielkiego Tygodnia, Wielkiej Nocy, nie święci się pokarmów ani palm. Piotr Żyła regularnie bierze udział w nabożeństwach. Jak rok temu przekazał "Przegląd Sportowy Onet", skoczek cztery lata temu został odznaczony medalem w kształcie róży Lutra przez parafię w Szczyrku Salmopolu za przyczynienie się do budowy dialogu między Kościołem Ewangelickim i Katolickim.

Skoki narciarskie. Na zdjęciu reprezentant Polski - Piotr Żyła LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Piotr Żyła Damian Klamka East News